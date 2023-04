LIVE Moto3, GP Argentina 2023 in DIRETTA: miglior tempo della sessione per Farioli, pista ancora umida (Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP, QUALIFICHE E SPRINT RACE DI MOTOGP 13.52 Filippo Farioli ritocca il miglior tempo della sessione: 1:57.472. 13.50 miglior tempo della sessione per Andrea Migno: 1:57.604. 13.48 Tempi piuttosto alti per tutti che vanno oltre i due minuti. 13.46 Tutti in pista con gomme slick per non rischiare quando mancano 25 minuti al termine della sessione. 13.44 pista umida e ancora non rapidissima, i piloti non stanno spingendo al massimo e andranno al time attack al termine della ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP, QUALIFICHE E SPRINT RACE DI MOTOGP 13.52 Filipporitocca il: 1:57.472. 13.50per Andrea Migno: 1:57.604. 13.48 Tempi piuttosto alti per tutti che vanno oltre i due minuti. 13.46 Tutti incon gomme slick per non rischiare quando mancano 25 minuti al termine. 13.44non rapidissima, i piloti non stanno spingendo al massimo e andranno al time attack al termine...

