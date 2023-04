LIVE Moto2 | GP Argentina 2023 in DIRETTA | scatta la P3 | la pista è ancora umida

Leggi su oasport

(Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP, QUALIFICHE E SPRINT RACE DI MOTOGP 14.34 L’asfalto in alcuni punti èbagnato. Leggermente, ma non permette di spingere al massimo. 14.32 Lopez migliora e scende fino all’1:51.800, Skinner risponde in 1:53.959, poi Vietti in 1:57.133. 14.31 Vietti chiude il primo giro a 6 secondi da Lopez che spinge, migliora ogni settore 14.29 Il primo tempo lo fa segnare Lopez in 1:56.001, Kelly addirittura in 2:01.350. 14.27 I primi che sono in azione provano a lanciarsi per il primo giro lanciato 14.26 Piloti alla spicciolata in. Qualcuno attende che il tracciato si asciughi in maniera maggiore 14.25 SEMAFORO VERDE!!!!!LA P3 DEL GP DI!!!!! 14.23 ...