LIVE Moto2 | GP Argentina 2023 in DIRETTA | Lopez vola sull’umido | Arbolino rimane in vetta alla classifica Alle 18 45 le qualifiche

Leggi su oasport

(Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP,E SPRINT RACE DI MOTOGP 15.03 A questo punto non ciche ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi18.45 per le. Grazie e buon proseguimento di giornata! 15.01 Come si temeva, quindi, la P3 è risultata del tutto interlocutoria ma, quantomeno, ha dato modo ai piloti di trovare un po’ di feelingcon un Alonsoeccellente. 14.59 LA TOP 14 Che eviterà la Q1 1 14 T.ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’44.392 17 1’43.172 17 2 12 F.SALAC CZE QJMOTOR GresiniKALEX 1’44.383 7 1’43.238 11 0.066 0.066 3 37 P.ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’44.480 14 ...