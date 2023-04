LIVE – Milano-Firenze 1-0 25-11 | 0-0 | A1 Femminile 2022 2023 volley IN DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 1 aprile 2023) Latestualedi Vero-Il Bisonte, partita valevole per la dodicesima giornata di ritorno della regular season di Serie A1di. Le ragazze di Marco Gaspari, terze in classifica, vogliono sfruttare il campo di casa per provare ad agganciare Scandicci al secondo posto. La formazione toscana, nona in classifica, proverà invece a strappare punti importanti per guadagnare posizioni in chiave playoff. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la partita? L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 1 aprile all’Arena di Monza. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella sfida...