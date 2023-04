LIVE Juve-Verona 0-0 (Di sabato 1 aprile 2023) Torna la Serie A e torna in campo la Juventus. I bianconeri ospitano il Verona in un match valido per la 28ª giornata di Serie A 2022/23.... Leggi su calciomercato (Di sabato 1 aprile 2023) Torna la Serie A e torna in campo lantus. I bianconeri ospitano ilin un match valido per la 28ª giornata di Serie A 2022/23....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : ? 15.00 ?? Juve vs Hellas Verona su FIFA 23! con il team Juventus Dsyre ???? LIVE ?? ?? @DsyreEsports - juve_magazine : DIRETTA ONLINE - Serie A, Juventus-Hellas Verona: live report e dettagli - davide_tripo : RT @juventusfc: ? 15.00 ?? Juve vs Hellas Verona su FIFA 23! con il team Juventus Dsyre ???? LIVE ?? ?? @DsyreEsports - Mythos1981 : RT @juventusfc: ? 15.00 ?? Juve vs Hellas Verona su FIFA 23! con il team Juventus Dsyre ???? LIVE ?? ?? @DsyreEsports - sportli26181512 : LIVE Juve-Verona, le formazioni ufficiali: coppia inedita per Allegri, c'è Gaich: Torna la Serie A e torna in campo… -