LIVE Italia-Scozia, Mondiali curling 2023 in DIRETTA: tra pochi minuti inizierà la partita (Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.41 Il quartetto degli azzurri è composto da Mattia Giovanella, Sebastiano Arman, Amos Mosaner e Joel Retornaz (skip). Sarà questa la squadra che proverà a conquistare l’accesso ai playoff. 19.38 Questa sera si apre il Mondiale maschile di curling ad Ottawa (Canada) che terminerà con la finalissima il 9 Aprile. Gli azzurri proveranno a ripetere il grandioso bronzo conquistato 12 mesi fa. 19.35 Buonasera amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Scozia, primo incontro per gli azzurri dei Mondiali di curling 2023. Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.41 Il quartetto degli azzurri è composto da Mattia Giovanella, Sebastiano Arman, Amos Mosaner e Joel Retornaz (skip). Sarà questa la squadra che proverà a conquistare l’accesso ai playoff. 19.38 Questa sera si apre il Mondiale maschile diad Ottawa (Canada) che terminerà con la finalissima il 9 Aprile. Gli azzurri proveranno a ripetere il grandioso bronzo conquistato 12 mesi fa. 19.35 Buonasera amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale di, primo incontro per gli azzurri deidi. Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... welikeduel : 'Sono sette anni che chiediamo verità e giustizia. Ormai una parte della verità l'abbiamo capita e vogliamo che in… - santegidionews : LIVE! Conferenza di benvenuto dei profughi da Grecia e Libano. Oggi trovate una nuova casa in #Italia, dove trovere… - ItalianAirForce : 'Questi #100anni di storia trascorsi come un lungo volo ad ali spiegate ci hanno reso una forza aerea all’avanguard… - OA_Sport : LIVE Italia-Scozia, Mondiali curling 2023 in DIRETTA: inizia il cammino degli azzurri verso i playoff - - OA_Sport : LIVE Schio-Venezia, Finale Coppa Italia basket femminile 2023 in DIRETTA: il match in tempo reale - -