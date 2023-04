LIVE Italia-Scozia, Mondiali curling 2023 in DIRETTA: manca poco al debutto degli azzurri (Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.00 Spetterà agli azzurri il martello nel primo End. Questo significa che l’Italia avrà l’ultima stone. 19.56 Gli azzurri 12 mesi fa con un quartetto per 3/4 identico hanno raggiunto uno storico bronzo, dopo aver chiuso il Round Robin in terza posizione. Quest’anno la formazione Italiana proverà a ripetersi, e perché no vorrà tentare anche di migliorarsi. 19.53 L’Italia tornerà in campo stesso oggi per il secondo incontro contro i padroni di casa del Canada. La seconda partita odierna inizierà all’una Italiane. 19.50 Al via del Mondiale 2023 ci sono 13 squadre, che si affronteranno tutte quanto per una volta andando a formare una classifica. Al termine degli incontri di ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.00 Spetterà agliil martello nel primo End. Questo significa che l’avrà l’ultima stone. 19.56 Gli12 mesi fa con un quartetto per 3/4 identico hanno raggiunto uno storico bronzo, dopo aver chiuso il Round Robin in terza posizione. Quest’anno la formazionena proverà a ripetersi, e perché no vorrà tentare anche di migliorarsi. 19.53 L’tornerà in campo stesso oggi per il secondo incontro contro i padroni di casa del Canada. La seconda partita odierna inizierà all’unane. 19.50 Al via del Mondialeci sono 13 squadre, che si affronteranno tutte quanto per una volta andando a formare una classifica. Al termineincontri di ...

