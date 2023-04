LIVE Italia-Scozia, 4-7 Mondiali curling 2023 in DIRETTA: inizia con una sconfitta il percorso degli azzurri verso i playoff (Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.44 Termina qui la partita, la Scozia vince per 7-4!! Mouat si riscatta dall’errore commesso in precedenza con una doppia bocciata che regala la vittoria agli scozzesi. 22.42 La stone di Retornaz tocca la stone avversaria in casa, e non riesce ad infilarsi in traiettoria con le guardie diventando facilmente bocciabile. 22.41 Errore scozzese!! Mouat non trova la bocciata alla stone azzurra presente in casa, e regala una chance all’Italia. 22.39 Gli azzurri posizionano una stone in casa dietro alle due guardie. 22.39 Ultime 2 stone per squadra di questo end! 22.38 Fortunata la Scozia! La bocciata di Hardie manca la guardia Italiana, ma per sua fortuna colpisce la stone presente al centro della casa, lasciando il punto al ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.44 Termina qui la partita, lavince per 7-4!! Mouat si riscatta dall’errore commesso in precedenza con una doppia bocciata che regala la vittoria agli scozzesi. 22.42 La stone di Retornaz tocca la stone avversaria in casa, e non riesce ad infilarsi in traiettoria con le guardie diventando facilmente bocciabile. 22.41 Errore scozzese!! Mouat non trova la bocciata alla stone azzurra presente in casa, e regala una chance all’. 22.39 Gliposizionano una stone in casa dietro alle due guardie. 22.39 Ultime 2 stone per squadra di questo end! 22.38 Fortunata la! La bocciata di Hardie manca la guardiana, ma per sua fortuna colpisce la stone presente al centro della casa, lasciando il punto al ...

