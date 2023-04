LIVE Italia-Scozia, 3-4 Mondiali curling 2023 in DIRETTA: gli scozzesi tornano in vantaggio nel settimo end (Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.55 Giocano dietro alla propria guardia anche gli Italiani, che stanno costruendo la propria trama di gioco sulla porzione di sinistra della casa. 21.53 Entrano in casa gli scozzesi giocando, dietro alla propria guardia. 21.52 Gli scozzesi iniziano questo end con una guardia alta sulla linea centrale. 21.52 Il martello torna nelle mani dell’Italia, dopo che per due end consecutivi era spettato agli scozzesi. OTTAVO END 21.50 Errore di Mouat che boccia la stone Italiana, ma non riesce ad eliminare la casa dalla propria casa, riportando la Scozia in vantaggio ma concedendo il martello agli avversari. Italia-Scozia 3-4. 21.49 Gli azzurri mettono ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.55 Giocano dietro alla propria guardia anche glini, che stanno costruendo la propria trama di gioco sulla porzione di sinistra della casa. 21.53 Entrano in casa gligiocando, dietro alla propria guardia. 21.52 Gliiniziano questo end con una guardia alta sulla linea centrale. 21.52 Il martello torna nelle mani dell’, dopo che per due end consecutivi era spettato agli. OTTAVO END 21.50 Errore di Mouat che boccia la stonena, ma non riesce ad eliminare la casa dalla propria casa, riportando lainma concedendo il martello agli avversari.3-4. 21.49 Gli azzurri mettono ...

