(Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.42 Posizionano una seconda stone al centro della casa gli scozzesi, che al momento sono primi e terzi. 21.41 Ottima stone giocata dagli azzurri, subito dietro quella avversaria all’intero della casa. 21.41 La stone scozzese va a fermarsi sulla T line, perfettamente dietro la guardia azzurra. 21.40 Glini posizionano una guardia bassa sulla linea centrale. 21.39 Il martello rimane nuovamente in mano degli scozzesi, che come nell’end precedente avranno l’ultima stone. SETTIMO END 21.38 Termina in parità ilend.rimane sul punteggio di 3-3. 21.37 Gli azzurri posizionano la loro ultima stone in casa, che è facilmente bocciabile. Si va verso undi. 21.36 Si continua secondo ...

LIVE Italia-Scozia, 3-3 Mondiali curling 2023 in DIRETTA: sesto end che si conclude con un niente di fatto OA Sport

