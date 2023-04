LIVE Italia-Scozia, 0-0 Mondiali curling 2023 in DIRETTA: primo end che termina con un niente di fatto (Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.21 La stone azzurra sfiora la guardia avversaria e si guadagna il centro della casa con la protezione della guardia alta scozzese. 20.20 Entrano subito in casa gli scozzesi con le seconda stone, giocando dietro la propria guardia. 20.20 Guardia alta sul lato sinistro della casa per gli azzurri. 20.19 Prima stone del secondo end per la Scozia, che sceglie nuovamente di piazzare una guardia centrale, questa volta però più vicina alla casa. SECONDO END 20.18 Va a termine la bocciata di Retornaz. Il primo end si conclude con un niente di fatto. L’Italia avrà il martello anche nel prossimo end. 20.16 Ottima bocciata da parte degli scozzesi, che riescono a posizionare la stone in casa dietro alla guardia. Bocciata di Retornaz però ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.21 La stone azzurra sfiora la guardia avversaria e si guadagna il centro della casa con la protezione della guardia alta scozzese. 20.20 Entrano subito in casa gli scozzesi con le seconda stone, giocando dietro la propria guardia. 20.20 Guardia alta sul lato sinistro della casa per gli azzurri. 20.19 Prima stone del secondo end per la, che sceglie nuovamente di piazzare una guardia centrale, questa volta però più vicina alla casa. SECONDO END 20.18 Va a termine la bocciata di Retornaz. Ilend si conclude con undi. L’avrà il martello anche nel prossimo end. 20.16 Ottima bocciata da parte degli scozzesi, che riescono a posizionare la stone in casa dietro alla guardia. Bocciata di Retornaz però ...

