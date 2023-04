LIVE Inter-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Inzaghi sceglie Correa, fuori Gonzalez e Amrabat (Di sabato 1 aprile 2023) L'Inter di Simone Inzaghi apre il suo aprile di fuoco contro una delle squadre più in forma della Serie A, la Fiorentina, che non... Leggi su calciomercato (Di sabato 1 aprile 2023) L'di Simoneapre il suo aprile di fuoco contro una delle squadre più in forma della Serie A, la, che non...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcin1908it : LIVE, Inter-Fiorentina 0-0: Inzaghi lancia Correa con Lukaku. Brozovic capitano - ItalyNowadays : Serie A, in campo Inter-Fiorentina LIVE. - glooit : Serie A, in campo Inter-Fiorentina LIVE leggi su Gloo - tvdellosport : ??LIVE - INTER vs FIORENTINA ?? QUI: - fisco24_info : Serie A, in campo Inter-Fiorentina LIVE: Nerazzurri senza Skriniar, Calhanoglu e Dimarco contro i viola -