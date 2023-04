LIVE Inter-Fiorentina 0-1 | gol Bonaventura | palo Barella! Entra Lautaro | Dumfries perde l'attimo

(Di sabato 1 aprile 2023) L'di Simone Inzaghi apre il suo aprile di fuoco contro una delle squadre più in forma della Serie A, la, che non...

In campo- Fiorentina 0 - 1 DIRETTA- FIORENTINA 0 - 1 al 53'! Rete di Giacomo Bonaventura! Corner di Biraghi per il colpo di testa di Cabral, che gira sul secondo palo trovando la grande risposta di Onana. Sulla ribattuta, però, ...... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca A San Siro, il match valido per la 28ª giornata di Serie A 2022/2023 trae ...FORMAZIONI UFFICIALI- FIORENTINAINTER (3 - 5 - 2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Correa. All.: Simone InzaghiFIORENTINA (4 - 3 - 3): ...

52' - BONAVENTURA! GOL DELLA FIORENTINA!!! SEGNA BONEVANTURA! Sul corner calciato svetta Cabral chiamando alla respinta corta Onana, sulla testa del numero 5 viola che insacca con ...La Juve ospita il Verona nella 28esima giornata di Serie A all’Allianz Stadium: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve torna a calcare il palcosc ...