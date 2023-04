LIVE Inter-Fiorentina 0-0 | super Onana su Castrovilli

(Di sabato 1 aprile 2023) L'di Simone Inzaghi apre il suo aprile di fuoco contro una delle squadre più in forma della Serie A, la, che non...

Troviamo una squadra in forma e motivata, che sta andando bene in Europa e in Coppa Italia - le parole del tecnico nerazzurro aTv - . La Fiorentina sta facendo grandi cose, soprattutto negli ...FORMAZIONI UFFICIALI- FIORENTINAINTER (3 - 5 - 2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Correa. All.: Simone InzaghiFIORENTINA (4 - 3 - 3): ...LE STATISTICHE L 'è rimasta imbattuta nelle ultime 11 sfide di campionato contro la Fiorentina (6V, 5N), l'ultimo successo viola contro i nerazzurri in Serie A risale al 22 aprile 2017 (5 - 4 ...

1' - Via, si parte! Sarà la Fiorentina a giocare il primo pallone della partita, con Bonaventura. 17.55 - Finita la sosta la Fiorentina torna in campo nella difficile sfida ...17.55 - Finita la sosta la Fiorentina torna in campo nella difficile sfida di San Siro contro l'Inter. Vincenzo Italiano vuole dare continuità agli ottimi risultati ...