LIVE Inter-Fiorentina 0-0 | Lukaku si divora il vantaggio a porta spalancata

(Di sabato 1 aprile 2023) L'di Simone Inzaghi apre il suo aprile di fuoco contro una delle squadre più in forma della Serie A, la, che non...

... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca A San Siro, il match valido per la 28ª giornata di Serie A 2022/2023 trae ...FORMAZIONI UFFICIALI- FIORENTINAINTER (3 - 5 - 2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Correa. All.: Simone InzaghiFIORENTINA (4 - 3 - 3): ...Commenta per primo Di seguito l'elenco degli episodi da moviola in- Fiorentina , seconda gara del sabato di Serie A:- Fiorentina sabato ore 18.00 Maresca Colarossi - Capaldo Iv: Cosso Var: Marini Avar: Di Bello 14' - Check del Var in seguito ad alcune proteste di Ikoné per un rimpallo su Bastoni, possibile ...

47' - Gosens! Subito l'Inter. Palla morbida di Brozovic per la conclusione di piatto dell'esterno tedesco che spedisce fuori dallo specchio della porta. 46' - Si riparte.