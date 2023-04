LIVE – Inter-Fiorentina 0-0 | comincia la partita a San Siro! Correa con Lukaku

(Di sabato 1 aprile 2023)è l’incontro valido per la ventottesima giornata di Serie A 2022-2023: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida laallenata da Vincenzo Italiano. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 18, si gioca allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro di Milano. N.B. Gli utenti dell’applicazione e della versione AMP del sito potranno seguire la diretta testuale a questo indirizzo:, 28ª giornata Serie A: segui lain diretta Segui-News.it 24/7 su tutte le piattaforme NON SOLO– Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), segui-News.it ...

In campo- FiorentinaLA VIGILIA L'riparte dalla Fiorentina dopo la pausa per le nazionali, in una sfida che i nerazzurri non possono sbagliare per cominciare al meglio in un mese caldissimo. Tra campionato, ...FORMAZIONI UFFICIALI- FIORENTINAINTER (3 - 5 - 2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Correa. All.: Simone InzaghiFIORENTINA (4 - 3 - 3): ...LE STATISTICHE L 'è rimasta imbattuta nelle ultime 11 sfide di campionato contro la Fiorentina (6V, 5N), l'ultimo successo viola contro i nerazzurri in Serie A risale al 22 aprile 2017 (5 - 4 ...

1' - Via, si parte! Sarà la Fiorentina a giocare il primo pallone della partita, con Bonaventura. 17.55 - Finita la sosta la Fiorentina torna in campo nella difficile sfida ...17.55 - Finita la sosta la Fiorentina torna in campo nella difficile sfida di San Siro contro l'Inter. Vincenzo Italiano vuole dare continuità agli ottimi risultati ...