Live In Napoli, rivivi la seconda giornata dell'evento (Di sabato 1 aprile 2023) L'evento di Sky TG24 che porta l’attualità nelle piazze delle città italiane è nel capoluogo campano. Oggi si parla di disabilità, lavoro, digitale, sostenibilità e ambiente, diritti. Fra gli ospiti: i ministri Locatelli, Urso, Musumeci e Calderoli; il presidente di Confindustria Bonomi; l’attivista per i diritti umani Pegah Moshir Pour Leggi su tg24.sky (Di sabato 1 aprile 2023) L'di Sky TG24 che porta l’attualità nelle piazzee città italiane è nel capoluogo campano. Oggi si parla di disabilità, lavoro, digitale, sostenibilità e ambiente, diritti. Fra gli ospiti: i ministri Locatelli, Urso, Musumeci e Calderoli; il presidente di Confindustria Bonomi; l’attivista per i diritti umani Pegah Moshir Pour

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Monti a Live In Napoli: se falliremo sul #Pnrr per l'Italia sarà una condanna definitiva - SkyTG24 : “Il Pnrr per l’Italia è un’occasione straordinaria, questo governo potrà essere quello che finalmente ridà la cresc… - MilanPress_it : Adesso la conferenza stampa di #Pioli pre #NapoliMilan #MilanPress - MilanWorldForum : La conferenza di Pioli LIVE Tutte le dichiarazioni -) - sportli26181512 : #Napoli, diretta #Spalletti: segui la conferenza stampa e le parole LIVE: Commenti esclusivi, le parole, momenti sa… -