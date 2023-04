Live In Napoli 2023, si apre la seconda giornata. DIRETTA (Di sabato 1 aprile 2023) L'evento di Sky TG24 che porta l’attualità nelle piazze delle città italiane è nel capoluogo campano. Oggi si parla di disabilità, lavoro, digitale, sostenibilità e ambiente, diritti. Fra gli ospiti: i ministri Locatelli, Urso, Musumeci e Calderoli; il presidente di Confindustria Bonomi; l’attivista per i diritti umani Pegah Moshir Pour Leggi su tg24.sky (Di sabato 1 aprile 2023) L'evento di Sky TG24 che porta l’attualità nelle piazze delle città italiane è nel capoluogo campano. Oggi si parla di disabilità, lavoro, digitale, sostenibilità e ambiente, diritti. Fra gli ospiti: i ministri Locatelli, Urso, Musumeci e Calderoli; il presidente di Confindustria Bonomi; l’attivista per i diritti umani Pegah Moshir Pour

