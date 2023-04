LIVE Ginnastica artistica | Trofeo di Jesolo 2023 in DIRETTA | tocca alle Fate! L’Italia lancia la volata

Leggi su oasport

(Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.01 Ora la Corea del Sud. 18.00 Le ginnaste si stanno presentando al pubblico. La Spagna esce per prima. 17.58 Ci sarà nuovamente uno spettacolo introduttivo, poi la presentazione delle squadre partecipanti a questa seconda suddivisione. 17.55 Ormai è tutto pronto aper la ripresa della gara. Stringiamoci tutti per ammiraredelle Fate, alla prima uscita stagionale da squadra Nazionale dopo le tappe di Serie A e Coppa del Mondo. 17.45 Quindici minuti all’inizio della seconda suddivisione aldi, sta per scoccare l’ora delle Campionesse d’Europa: le Fate sono pronte a illuminare la scena al PalaInvent nella Classicissima di Primavera. 17.35 Prosegue il riscaldamento delle azzurre, desiderose di ...