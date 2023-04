LIVE Ginnastica artistica | Trofeo di Jesolo 2023 in DIRETTA | l’Italia a caccia del Dragone | le Fate preparano gli Europei

Leggi su oasport

(Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.06schiera la sua formazione tipo, quella che ha vinto glinel 2022 e che, a causa di alcune assenze, è stata quinta agli ultimi Mondiali: Asia D’Amato, Alice D’Amato, Giorgia Villa, Angela Andreoli, Martina Maggio, Manila Esposito. 15.04si prepara alla sfida contro Canada, Giappone, Spagna, Corea del Sud. Non ci sarà l’incrocio con gli USA, formazione che è sempre stata solita gareggiare in Laguna ma che quest’anno si è presentata soltanto con un paio di under 16 (peraltro protagoniste di una doppietta sul giro completo in mattinata). 15.02 Il weekend si è aperto questa mattina con la prova delle juniores, alle ore 15.30 toccherà alle seniores: gara a squadre, valida anche per l’assegnazione del titolo individuale. 15.00 ...