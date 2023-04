LIVE Ginnastica artistica | Trofeo di Jesolo 2023 in DIRETTA | Italia straripante alle parallele | Alice D’Amato esagerata

Leggi su oasport

19.02 Martina Maggio ha fatto egregiamente il suo, uscita con caduta preventivata per evitare di sovraccaricare il piede. Davvero peccato per il problema fisico che le impedisce di essere competitiva sul giro completo (è il bronzo europeo). 19.00 Angela Andreoli chiude con 13.000. Ora Martina Maggio, nella sua unica esibizione di giornata. Ricordiamo che la brianzola ha problemi con il tendine d'Achille e non andrà agli Europei. 18.58 Niente male la prova di Angela Andreoli, è a metà del suo concorso generale e sta pian piano carburando. 18.57 Di lusso il 13.967 (5.7) portato a casa da Manila Esposito. Tocca ad Angela Andreoli sugli staggi. 18.54 Manila Esposito dice la sua, sta salendo perentoriamente dillo su questo attrezzo. Bravissima la campana, ha stampato il doppio avanti in uscita!