LIVE Ginnastica artistica | Trofeo di Jesolo 2023 in DIRETTA | Italia di livello mondiale! Fate straripanti

(Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.30 CLASSIFICA DOPO TRE ROTAZIONI.saldamente al comando con 125.034 e lanciata verso la vittoria deldi. Lesono seguite a debita distanza da Spagna (116.034), Canada A (115.167) e Corea del Sud (114.600). 19.27 L’chiude una superlativa rotazione alla trave. Giorgia Villa ha emozionato, Asia D’Amato eccellente, Manila Esposito e Alice D’Amato pagano una caduta. forse ci si poteva aspettare di più da Angela Andreoli. 19.26 Angela Andreoli 13.200 (5.6) alla trave. 19.25 Salto avanti in entra. Magica ribaltata-salto raccolto avanti. Si salva su una difficile serie acrobatica dietro. Controlla bene la partee chiude con un doppio carpio piantato! BRAVISSIMA ANGELA ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.58 Niente male la prova di Angela Andreoli, è a metà del suo concorso generale e sta pian piano carburando. 18.57 Di lusso il 13.967 (5.7) portato a casa d ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:37 Giornata storica per l’Italia, è arrivata una vera e propria pioggia di medaglie: bronzo per Tommaso Brugnami al corpo libero, argento per July Marano a ...