LIVE Ginnastica artistica, Mondiali juniores 2023 in DIRETTA: Brugnami di bronzo al corpo libero! (Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13,28: L’oro del corpo libero va al colombiano Barajas con 13.900, argento al tedesco Eder con 13.500 e bronzo per Brugnami con 13.333 13.25: bronzo Brugnami!!!!!, Tsunogai commette qualche imprecisione e si piazza al penultimo posto con il punteggio di 12.800, per l’italia arriva un’altra medaglia 13.23: quata posizione per il francese Mansard posizionandosi dietro all’italiano, ora tocca al giapponese Tsunogai 13.18: quinto posto provvisorio per il cinese Yang con il punteggio di 12.933, ora il francese Mansard 13.15: Esercizio di spessore del colombiano Barajas che vola al comando con il punteggio di 13.900, tocca al cinese Yang 13.10: L’azzurro Brugnami per un soffio si deve accontentare del secondo posto ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13,28: L’oro dellibero va al colombiano Barajas con 13.900, argento al tedesco Eder con 13.500 epercon 13.333 13.25:!!!!!, Tsunogai commette qualche imprecisione e si piazza al penultimo posto con il punteggio di 12.800, per l’italia arriva un’altra medaglia 13.23: quata posizione per il francese Mansard posizionandosi dietro all’italiano, ora tocca al giapponese Tsunogai 13.18: quinto posto provvisorio per il cinese Yang con il punteggio di 12.933, ora il francese Mansard 13.15: Esercizio di spessore del colombiano Barajas che vola al comando con il punteggio di 13.900, tocca al cinese Yang 13.10: L’azzurroper un soffio si deve accontentare del secondo posto ...

