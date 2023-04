LIVE F1 | GP Australia 2023 in DIRETTA | Perez eliminato! Riparte la Q1 dopo la bandiera rossa

Leggi su oasport

(Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-1 minuto: i piloti si lanciano per l’ultimissimo tentativo! Hamilton sale in seconda posizione a 305 millesimi, poi Alonso e Russell. Sainz sesto, Leclerc 10°. -2 minuti: siamo nella fasi decisive, Hulkenberg sale in quinta posizione! Leclerc scivola in decima e non può stare tranquillo. Verstappen migliora ancora in 1:17.384 -3 minuti: Albon eccezionale, terzo a 493 millesimi! Sainz quarto a 548, Leclerc solo ottavo a 749, il monegasco non ingrana! -4 minuti: Stroll sale al terzo posto a 619 millesimi, poi Russell, Albon e Hamilton. Sainz 7°. Leclerc 15° rischia grosso! -5 minuti: Alonso record nel T1, bene anche nel T2, chiude in vetta!!!!! 1:17.832, Verstappen risponde e lo supera per 363 millesimi con un clamoroso T3. Si rilanciano le Ferrari -6 minuti: Albon vola al secondo posto a 80 millesimi da ...