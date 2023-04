LIVE F1, GP Australia 2023 in DIRETTA: dalle 03.30 italiane la FP3. Ferrari in cerca di risposte (Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.09 Il riferimento è in particolare alla Red Bull, grande favorita della vigilia e con l’olandese Max Verstappen, candidata a conquistare la pole-position. 03.06 La Ferrari, reduce da una buona prima giornata di prove libere, metterà nel mirino le posizioni di vertice. Nel corso del day-1, la SF-23 ha mostrato una buona velocità sul giro secco e questo potrebbe avvantaggiare il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz. Da verificare, però, quanto sapranno fare i rivali. 03.03 Sul tracciato cittadino dell’Albert Park di Melbourne vivremo una giornata piuttosto intensa e i piloti saranno chiamati a massimizzare la loro prestazione per ottenere il miglior piazzamento in griglia possibile. 03.00 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di FP3 e ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03.09 Il riferimento è in particolare alla Red Bull, grande favorita della vigilia e con l’olandese Max Verstappen, candidata a conquistare la pole-position. 03.06 La, reduce da una buona prima giornata di prove libere, metterà nel mirino le posizioni di vertice. Nel corso del day-1, la SF-23 ha mostrato una buona velocità sul giro secco e questo potrebbe avvantaggiare il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz. Da verificare, però, quanto sapranno fare i rivali. 03.03 Sul tracciato cittadino dell’Albert Park di Melbourne vivremo una giornata piuttosto intensa e i piloti saranno chiamati a massimizzare la loro prestazione per ottenere il miglior piazzamento in griglia possibile. 03.00 Buongiorno e bentrovati alladi FP3 e ...

