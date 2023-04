LIVE F1, GP Australia 2023 in DIRETTA: clamoroso nella Q1! Sergio Perez subito fermo nella ghiaia! (Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.13 La gru sta portando fuori dalla sede stradale la Red Bull di Checo. A breve si potrà tornare in azione. Un minuto e si parte! 07.11 AGGIORNAMENTO TEMPI Q1 a 11:44 dal termine 1 Nico HULKENBERG Haas F1 Team1:18.373 1 2 Alexander ALBON Williams+0.571 1 3 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.019 1 4 Oscar PIASTRI McLaren+1.183 1 5 Lando NORRIS McLaren+1.193 1 6GuanyuZHOUAlfa Romeo+1.585 1 7 Nyck DE VRIES AlphaTauri+1.621 1 8 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+2.204 1 9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.392 1 10 Logan SARGEANT Williams+8.793 2 11 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing- – 1 12 Fernando ALONSO Aston Martin- – 1 13 Esteban OCON Alpine- – 1 14 George RUSSELL Mercedes- – 1 15 Sergio Perez Red Bull Racing– 116 Carlos SAINZ Ferrari- – 1 17 Lewis HAMILTON Mercedes- – 1 18 Lance STROLL Aston ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.13 La gru sta portando fuori dalla sede stradale la Red Bull di Checo. A breve si potrà tornare in azione. Un minuto e si parte! 07.11 AGGIORNAMENTO TEMPI Q1 a 11:44 dal termine 1 Nico HULKENBERG Haas F1 Team1:18.373 1 2 Alexander ALBON Williams+0.571 1 3 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.019 1 4 Oscar PIASTRI McLaren+1.183 1 5 Lando NORRIS McLaren+1.193 1 6GuanyuZHOUAlfa Romeo+1.585 1 7 Nyck DE VRIES AlphaTauri+1.621 1 8 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+2.204 1 9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.392 1 10 Logan SARGEANT Williams+8.793 2 11 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing- – 1 12 Fernando ALONSO Aston Martin- – 1 13 Esteban OCON Alpine- – 1 14 George RUSSELL Mercedes- – 1 15Red Bull Racing– 116 Carlos SAINZ Ferrari- – 1 17 Lewis HAMILTON Mercedes- – 1 18 Lance STROLL Aston ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... F1ingenerale_ : Perez TR: 'Abbiamo avuto una qualche sorta di problema' Il messicano partirà ultimo domani Quali LIVE:… - F1ingenerale_ : RED FLAG: Perez lungo in curva 3 e adesso è bloccato nella ghiaia Quali LIVE: - twospeakersinF1 : F1, Qualifiche GP Australia: segui la diretta LIVE - F1ingenerale_ : Sargeant tocca l'erba umida e si gira all'ultima curva Quali LIVE: - SkySport : RT @SkySportF1: Buongiorno #PazzidellaNotte!!! Siamo LIVE con le qualifiche dell'#AusGP, diretta su Sky Sport F1 e in streaming su NOW ? h… -