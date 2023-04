LIVE – Cesena-Lucchese 1-1, Serie C 2022/2023 (DIRETTA) (Di sabato 1 aprile 2023) Cesena contro Lucchese. La partita, valida per la trentacinquesima giornata del girone B di Serie C 2022/2023, è in programma alle 17:30 di oggi, sabato 1 aprile e mette di fronte la terza e la nona forza del campionato. Una sfida da non perdere tra due squadre con ambizioni di classifica diverse, ma con la stessa voglia di tre punti. Sportface.it vi offrirà una DIRETTA testuale con aggiornamenti nell’arco dei novanta minuti. PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 Cesena-Lucchese 1-1 (23? Celiento, 31? Panico) 45? – Finisce qui il primo tempo: 1-1. Squadre negli spogliatoi. Da segnalare come i due autori dei gol, sono anche gli unici due ammoniti. 39? – Ci prova Corazza con un tiro cross molto pericolso. Il pallone però ... Leggi su sportface (Di sabato 1 aprile 2023)contro. La partita, valida per la trentacinquesima giornata del girone B di, è in programma alle 17:30 di oggi, sabato 1 aprile e mette di fronte la terza e la nona forza del campionato. Una sfida da non perdere tra due squadre con ambizioni di classifica diverse, ma con la stessa voglia di tre punti. Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti nell’arco dei novanta minuti. PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F51-1 (23? Celiento, 31? Panico) 45? – Finisce qui il primo tempo: 1-1. Squadre negli spogliatoi. Da segnalare come i due autori dei gol, sono anche gli unici due ammoniti. 39? – Ci prova Corazza con un tiro cross molto pericolso. Il pallone però ...

