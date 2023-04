Litigio tra Wax e Aaron ad Amici 22: i due a rischio squalifica? (Di sabato 1 aprile 2023) Durante un daytime di Amici 22, i concorrenti Wax e Aaron hanno avuto un acceso Litigio riguardo alla lista dei possibili eliminati stilata da Cricca in vista della terza puntata del Serale in onda sabato sera. Durante la discussione, Wax ha fatto notare di non aver mai disfatto la sua valigia da quando è entrato nel talent, cosa che ha provocato la reazione divertita di Aaron. Wax ha poi invitato Aaron a dirgli in faccia cosa pensava di lui, ma quando Aaron ha alzato le braccia al cielo Wax si è infuriato e lo ha mandato via dicendogli di andarsene a f. Aaron ha accusato Wax di non essere onesto e i due concorrenti non sono riusciti a chiarirsi a causa dei loro atteggiamenti contrastanti. Amici 22, Wax rischia di uscire subito? Il ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 1 aprile 2023) Durante un daytime di22, i concorrenti Wax ehanno avuto un accesoriguardo alla lista dei possibili eliminati stilata da Cricca in vista della terza puntata del Serale in onda sabato sera. Durante la discussione, Wax ha fatto notare di non aver mai disfatto la sua valigia da quando è entrato nel talent, cosa che ha provocato la reazione divertita di. Wax ha poi invitatoa dirgli in faccia cosa pensava di lui, ma quandoha alzato le braccia al cielo Wax si è infuriato e lo ha mandato via dicendogli di andarsene a f.ha accusato Wax di non essere onesto e i due concorrenti non sono riusciti a chiarirsi a causa dei loro atteggiamenti contrastanti.22, Wax rischia di uscire subito? Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StefaniaVaselli : RT @Wondercri1982: DON M. MORI NON HAI CAPITO CHE NON C’È STATA NESSUNA “MARACHELLA”, O “LITIGIO TRA AMICI”, MA UNA STRAGE, MORTI AMMAZZATI… - Italia_Notizie : «C'era una volta il West» in tv: il litigio tra Leone e Eastwood, i dubbi di Henry Fonda, il suicidio sul set, i 15 segreti - Wondercri1982 : DON M. MORI NON HAI CAPITO CHE NON C’È STATA NESSUNA “MARACHELLA”, O “LITIGIO TRA AMICI”, MA UNA STRAGE, MORTI AMMA… - skyerichards_ : @fdecemberk @MONTHOF4PRIL @ITSM4RCHFK litigio tra mesi - infoitinterno : La tragedia di Porcia: il litigio tra fidanzati, l’auto che sbanda e finisce nel lago -