L'Isola dei Famosi, lo sfogo di un ex naufrago: "Quel reality mi ha rovinato, mi prendono in giro ancora oggi!" (Di sabato 1 aprile 2023) E' passato da quando Den Harrow partecipò a L'Isola dei Famosi, condotta all'epoca da Nicola Savino su Rai Due, che però si concluse prestissimo per lui, a seguito della forte nostalgia che ebbe per le persone a lui care che lo guardavano da casa. Dopo l'esperienza in Honduras Den è tornato alla vita di tutti i giorni e a distanza di un po di anni, intervistato da Il Corriere della Sera è tornato a parlare della sua esperienza all'Isola, partendo proprio dal motivo per cui allora decise di tornare in Italia dalla California: Per la voglia di rivalsa, ero arrabbiato con gli italiani, mi sono sentito molto maltrattato. Io ero il capro espiatorio, nessuno mi ha mai difeso. A Mediaset faccio Meteore, poi arrivo all'Isola dei Famosi che mi rovina. Il suo pianto a dirotto durante la messa in onda del ...

