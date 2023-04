L'Isola Bella è così bella che adesso conquista anche il mondo della moda (Di sabato 1 aprile 2023) La sceglie Louis Vuitton per la prossima sfilata Cruise 2023 che avrà luogo a maggio. E noi ce ne siamo già innamorati. L’Isola bella, che Dickens citò già nel 1844 affermando “per quanto fantastica e meravigliosa possa essere ed è l’Isola bella, è tuttavia bellissima”, un tempo solo uno scoglio abitato da pescatori oggi è un luogo in cui la cifra stilistica è bellezza senza eccezioni. Un giardino fiorito, costruito tra il 1631 e il 1671, che fluttua tra le acque del Lago Maggiore, a circa 400 metri al largo di Stresa. Ecco il primo impatto visivo una volta approdati qui. Si varca il cancello, ed è un tripudio di statue, obelischi e fontane che si integrano perfettamente con la vegetazione delle dieci scenografiche terrazze, sulla cui cima svetta la statua dell’Unicorno, simbolo ... Leggi su gqitalia (Di sabato 1 aprile 2023) La sceglie Louis Vuitton per la prossima sfilata Cruise 2023 che avrà luogo a maggio. E noi ce ne siamo già innamorati. L’, che Dickens citò già nel 1844 affermando “per quanto fantastica e meravigliosa possa essere ed è l’, è tuttavia bellissima”, un tempo solo uno scoglio abitato da pescatori oggi è un luogo in cui la cifra stilistica è bellezza senza eccezioni. Un giardino fiorito, costruito tra il 1631 e il 1671, che fluttua tra le acque del Lago Maggiore, a circa 400 metri al largo di Stresa. Ecco il primo impatto visivo una volta approdati qui. Si varca il cancello, ed è un tripudio di statue, obelischi e fontane che si integrano perfettamente con la vegetazione delle dieci scenografiche terrazze, sulla cui cima svetta la statua dell’Unicorno, simbolo ...

