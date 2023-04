Liquido nero nella Barcaccia. L'ultimo blitz di 'Ultima Generazione' (Di sabato 1 aprile 2023) AGI - Nuova azione dimostrativa di Ultima Generazione, la sigla attivista che si batte in favore dell'ambiente. Alle 11:30 di sabato 1 aprile, a Roma, tre affiliati all'associazione hanno versato del Liquido nella fontana della Barcaccia a piazza di Spagna. Una sostanza, come denunciato sui canali social, "a base di carbone vegetale". Il messaggio recita: "È assurdo che questo gesto vi scandalizzi, quando stiamo vivendo un'emergenza siccità che mette in crisi l'agricoltura, la produzione di energia... insomma la nostra stessa sussistenza, e ci sono dei responsabili". Tutto corredato da diverse foto. ?? Roma - Tinta di nero l'acqua della fontana della Barcaccia E' assurdo che questo gesto vi scandalizzi, quando stiamo vivendo un'emergenza siccità che mette in ... Leggi su agi (Di sabato 1 aprile 2023) AGI - Nuova azione dimostrativa di, la sigla attivista che si batte in favore dell'ambiente. Alle 11:30 di sabato 1 aprile, a Roma, tre affiliati all'associazione hanno versato delfontana dellaa piazza di Spagna. Una sostanza, come denunciato sui canali social, "a base di carbone vegetale". Il messaggio recita: "È assurdo che questo gesto vi scandalizzi, quando stiamo vivendo un'emergenza siccità che mette in crisi l'agricoltura, la produzione di energia... insomma la nostra stessa sussistenza, e ci sono dei responsabili". Tutto corredato da diverse foto. ?? Roma - Tinta dil'acqua della fontana dellaE' assurdo che questo gesto vi scandalizzi, quando stiamo vivendo un'emergenza siccità che mette in ...

