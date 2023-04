(Di sabato 1 aprile 2023) Termina 0-1 Inter-. I nerazzurri creano tantissime palle-gol colpendo anche uncon Barella, ma peccano anche di precisione sotto porta. La Viola punisce con Bonaventura PORTA STREGATA ? La ripresa si apre sulla falsa riga dei primi 45? (vedi report), ovvero: tante occasioni da rete da una parte e dall’altra, ma risultato inchiodato sempre sullo 0-0. Dopo un minuto ci prova Gosens, che servito sul secondospara alto non di molto. La Viola risponde con Castrovilli, che tira fuori una grandissima conclusione a giro con pallone che sfiora ilalla sinistra di Onana. Ma la più grande palla-gol delè al minuto 49: lavorano a sinistra Gosens e Bastoni, cross basso del braccetto e clamoroso errore di Lukaku che svirgola col mancino davanti Terracciano. Gol sbagliato gol subito. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : L'Inter sbatte contro palo e sfortuna, la Fiorentina vince a San Siro - - Massi1926 : @XVI_16ASR Annarè io l'ho sempre ritenuto un montato che in panchina si sbatte soltanto. Solo co quelli si sposava… - Mickele17135636 : @CancAtomic Sai cosa mi fa pensare bene? Solo oggi Capello che rivendica i due scudetti, Ravezzani che si sbatte pe… - FFunesto : @wazzaCN Ma che battaglia sto combattendo io? Ahahah sono quello a cui sbatte meno delle bandiere nell'Inter twitte… -

...6 Sembra di rivedere vizi e virtù del Bellanova versione -: ... Nella ripresa sgancia un siluro chesulla traversa e si ... Sfrutta bene'occasione concessa da Nicolato. Fabbian 6 Altra ......'anno dopo, il Chelsea vincerà'Europa League, con Maurizio ... Anche all', come le precedenti avventure, arriva da 'Messia', ... arriva, vince, litiga e poila porta ma non questa volta. ...... con un padre spesso dietro le sbarre e una madre che si...00 Milan 3 Fine 2Sabato 10 Settembre 2022 - 20:45 Sampdoria ...00 Arsenal - Sporting 1 - 1 21:00 Ferencvárosi TC - Bayer. 0 - 2 ...