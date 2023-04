LifeTower | il grattacielo più alto d’Italia a Bergamo è salato come un pesce d’aprile

Leggi su bergamonews

(Di sabato 1 aprile 2023). Raccoglie consensi e molte critiche, di certo la Life Tower fa discutere. Peccato che sia un, il tradizionale scherzo che anche la redazione dinews non manca di fare alla sua comunità di lettori per strappare un sorriso. Tranquillizziamo tutti affermando che non c’è nessuna torre in cantiere aSud. Un grazie va all’architetto Attilio Gobbi che ci ha suggerito l’idea. Ringraziamo di cuore la Vitali Spa che si è resa subito disponibile, nella persona di Cristian Vitali amministratore delegato della Vitali Spa, grazie anche a tutto lo staff a partire da Giuseppe Bonacina e a Carlo Masseroli, chief of innovation and urban development di Vitali Spa. Un particolare ringraziamento anche all’assessore Marco Brembilla, che ha contestato per gioco il progetto, e che oggi, ...