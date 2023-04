Libri: le uscite di Aprile 2023 (Di sabato 1 aprile 2023) È arrivato Aprile e con lui i fiori, le belle giornate e nuovi Libri! Tantissime uscite questo mese, tra i Libri nuovi da leggere, scopriamo un Luca Argentero scrittore, un giallo di Holly Jackson e il ritorno di Malvaldi in un romanzo ambientato nel 1631. Una brava ragazza è una ragazza morta di Holly Jackson (Rizzoli) Holly Jackson torna con i suoi Libri noir! Pip Fitz-Amobi non ha neanche fatto in tempo a risolvere il suo ultimo caso che già deve rimettersi a indagare. Uno stalker le sta inviando dei messaggi minacciosi ma la polizia non prende in considerazione le sue segnalazioni. Adesso più che mai sente di non poter contare sulla loro protezione ma è comunque determinata a trovare il suo nemico. Durante la sua indagine, scopre che ci sono diverse analogie tra il comportamento del suo ... Leggi su distantimaunite (Di sabato 1 aprile 2023) È arrivatoe con lui i fiori, le belle giornate e nuovi! Tantissimequesto mese, tra inuovi da leggere, scopriamo un Luca Argentero scrittore, un giallo di Holly Jackson e il ritorno di Malvaldi in un romanzo ambientato nel 1631. Una brava ragazza è una ragazza morta di Holly Jackson (Rizzoli) Holly Jackson torna con i suoinoir! Pip Fitz-Amobi non ha neanche fatto in tempo a risolvere il suo ultimo caso che già deve rimettersi a indagare. Uno stalker le sta inviando dei messaggi minacciosi ma la polizia non prende in considerazione le sue segnalazioni. Adesso più che mai sente di non poter contare sulla loro protezione ma è comunque determinata a trovare il suo nemico. Durante la sua indagine, scopre che ci sono diverse analogie tra il comportamento del suo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... kermit290179 : RT @babelezon: ??Scopri i #libriInUscita del giorno: #31marzo Tutti i libri in tempo reale, giorno per giorno, metti nei preferiti questi 2… - David_c05 : I libri da leggere: le uscite di Aprile 2023 - babelezon : ??Scopri i #libriInUscita del giorno: #31marzo Tutti i libri in tempo reale, giorno per giorno, metti nei preferiti… - filippo_poletti : Buona lettura a tutti, oggi, su Famiglia Cristiana! Oltre 240 uscite media per il mio libro “Ucraina: grammatica de… - MissAntropa666 : @unamisandrica @_leviackerwoman Ma cosa devo studiare? Dove? Ma voi campate sui libri o nella vita reale? Ma davver… -