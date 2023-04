L’ex calciatore Thuram a La7: “Con governo Meloni l’Italia è più razzista. Pericolosa la scarsa chiarezza sul fascismo”. Scontro con Specchia (Di sabato 1 aprile 2023) Polemica rovente a Otto e Mezzo (La7) tra Lilian Thuram, celebre ex calciatore francese di origini guadalupensi e attualmente presidente della ‘Fondation Lilian Thuram, éducation contre le racisme’, e il giornalista di Libero Francesco Specchia. Tema del dibattito è dato dalle discusse dichiarazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa sull’attentato di via Rasella e il razzismo insito nel governo Meloni. Thuram osserva: “Quando si parla di razzismo, bisogna specificare il punto di vista da cui si sta parlando. Io sono una persona nera e vedo che attualmente in Italia e in Europa ci sono politici che vogliono normalizzare il razzismo. E come si normalizza? Non è che lo si mostra apertamente, ma si crea l’idea che ci siamo noi e ci sono loro. Dal mio punto di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Polemica rovente a Otto e Mezzo (La7) tra Lilian, celebre exfrancese di origini guadalupensi e attualmente presidente della ‘Fondation Lilian, éducation contre le racisme’, e il giornalista di Libero Francesco. Tema del dibattito è dato dalle discusse dichiarazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa sull’attentato di via Rasella e il razzismo insito nelosserva: “Quando si parla di razzismo, bisogna specificare il punto di vista da cui si sta parlando. Io sono una persona nera e vedo che attualmente in Italia e in Europa ci sono politici che vogliono normalizzare il razzismo. E come si normalizza? Non è che lo si mostra apertamente, ma si crea l’idea che ci siamo noi e ci sono loro. Dal mio punto di ...

