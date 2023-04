Lewis Capaldi: perché il cantante ci piace così tanto (Di sabato 1 aprile 2023) Lewis Capaldi scrive bene poesie e le canta ancora meglio ma non è solo il suo talento artistico il segreto del suo successo Leggi su vanityfair (Di sabato 1 aprile 2023)scrive bene poesie e le canta ancora meglio ma non è solo il suo talento artistico il segreto del suo successo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NetflixIT : Aria di primavera e di novità questo aprile ???????? Il mese si apre con After 2, segue poi Lewis Capaldi: How I'm feel… - sswtcreatvre : RT @NHItalyUpdates: ?? — Niall ha commentato l'ultimo post di Lewis Capaldi dicendo: 'Ricordi in che anno sei diventato così sexy?' ?? http… - ferdaviila : RT @NHItalyUpdates: ?? — Niall ha commentato l'ultimo post di Lewis Capaldi dicendo: 'Ricordi in che anno sei diventato così sexy?' ?? http… - 24001a : RT @NetflixIT: Aria di primavera e di novità questo aprile ???????? Il mese si apre con After 2, segue poi Lewis Capaldi: How I'm feeling e BEE… - 4nnair4 : Ad ottobre comprai i biglietti per lewis capaldi. Ho aspettato fino a marzo con ansia. Ho imparato tutte le canzoni… -