Leonardo Lotti, il 31enne disabile cacciato dall'aereo dopo essersi sentito male: «Denunciamo la compagnia» (Di sabato 1 aprile 2023) Leonardo Lotti ha 31 anni, è affetto da sindrome di Down ed cardiopatico. È anche un grande appassionato di volo, ma durante il viaggio Phuket-Doha si è trovato costretto a scendere dall'aereo con la famiglia perché prima del decollo ha avuto un attacco di vomito. Stavano rientrando dalle vacanze in Cambogia e in Thailandia, dopo essersi imbarcati a Phuket su un aereo della Qatar Airways con destinazione prima Doha e poi Roma. «Sono venute le hostess dicendo che sarebbe intervenuto un medico poi invece ci hanno detto di scendere dall'aereo senza dare spiegazioni, ritirato le carte d'imbarco e i passaporti sfilandoceli di mano», spiega al Corriere della Sera il padre di Leonardo, Fabrizio Lotti. «Ci hanno accompagnato velocemente fuori dall'aeroporto –

