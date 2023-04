Lega Serie A lancia nuova campagna con Socios.com (Di sabato 1 aprile 2023) E’ stata annunciata un’innovativa collaborazione tra Socios Collectibles e la Lega Serie A: i possessori di Fan Token, dotati della più recente tecnologia NFC, avranno l’opportunità di riscattare i palloni dei gol segnati di 20 gare di Serie A Tim e di tutta la fase finale della Coppa Italia Frecciarossa, finale compresa. A renderlo noto è la Lega Serie A specificando che la campagna prenderà il via domani, 2 aprile, con due partite, tra cui l’attesissima sfida tra Napoli e Milan. Socios, sottolinea la nota della Lega, porta così a un nuovo livello di valore digitale il mondo dei cimeli, creando più opportunità e rewards per i possessori di Fan Token su Socios.com, che potranno riscattare gli oggetti sportivi da ... Leggi su sportface (Di sabato 1 aprile 2023) E’ stata annunciata un’innovativa collaborazione traCollectibles e laA: i possessori di Fan Token, dotati della più recente tecnologia NFC, avranno l’opportunità di riscattare i palloni dei gol segnati di 20 gare diA Tim e di tutta la fase finale della Coppa Italia Frecciarossa, finale compresa. A renderlo noto è laA specificando che laprenderà il via domani, 2 aprile, con due partite, tra cui l’attesissima sfida tra Napoli e Milan., sottolinea la nota della, porta così a un nuovo livello di valore digitale il mondo dei cimeli, creando più opportunità e rewards per i possessori di Fan Token su.com, che potranno riscattare gli oggetti sportivi da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JJ1897JJ : RT @Jugica60: La formula per migliorare il calcio italiano è quello europeo?? *Presidente FIGC A. DeLaurentiis *Presidente lega serie A A… - gipozz : RT @JPeppp: La Serie A rischia il fallimento. La Lega chiede finanziamenti a JP Morgan e Goldman Sachs. (CNN Sport) Chissà se la Figc lo… - JCI_Pekanbaru : RT @JCIndonesia: #JUVENTUSDAY ???? LEGA SERIE A - GIORNATA 28 ?? JUVENTUS vs VERONA ?? Allianz Stadium ? 01.45 WIB ?? @beINSPORTSid & @vidio D… - VinceTheI : RT @VinceTheI: Secondo l'agenzia Reuters Oaktree avrebbe presentato un'offerta preliminare e non vincolante da 1,75 miliardi di euro nella… - DiMarzio : #SerieC | Il live della 35^ giornata del girone B: si parte con #Olbia-#Alessandria ?? -