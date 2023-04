Lega Basket A, ventiquattresima giornata: programma e diretta tv (Di sabato 1 aprile 2023) Prosegue la Lega Basket A, massima serie italiana di pallacanestro, con la ventiquattresima giornata di campionato pronta a planare all’interno dei nostri confini nazionali. Apre il sipario il match salvezza previsto alle ore 20:30 Napoli-Brescia, a seguire domenica un’importantissimo scontro ad alta quota tra Bertram Yachts Tortona-Happy Casa Brindisi, mentre chiuderà il programma la sfida Nutribullet Treviso-Openjobmetis Varese. Ecco il programma di questo accesissimo weekend della nostra palla a spicchi con i match e la diretta tv. Lega Basket A, ventiquattresima giornata: tutto quello che c’è da sapere (Credit foto – pagina Facebook All Around.net)Grande attenzione per i numerosi verdetti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 1 aprile 2023) Prosegue laA, massima serie italiana di pallacanestro, con ladi campionato pronta a planare all’interno dei nostri confini nazionali. Apre il sipario il match salvezza previsto alle ore 20:30 Napoli-Brescia, a seguire domenica un’importantissimo scontro ad alta quota tra Bertram Yachts Tortona-Happy Casa Brindisi, mentre chiuderà illa sfida Nutribullet Treviso-Openjobmetis Varese. Ecco ildi questo accesissimo weekend della nostra palla a spicchi con i match e latv.A,: tutto quello che c’è da sapere (Credit foto – pagina Facebook All Around.net)Grande attenzione per i numerosi verdetti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mariot_22 : Pallacanestro Trieste, ufficiale l’arrivo di Roberts Stumbris - orgoglionerd : Il Basket italiano scende in campo per Air - La storia del grande salto - mariot_22 : Reyer Venezia, rinforzo dal mercato: arriva Mokoka - GValenzasca : LBF AWARDS 2022/23 La regular season è finita, la Coppa Italia è in corsa, i playoff sono alle porte. Tempo di tira… - Nerdmovieprod : AIR – La storia del grande salto: Lega Basket Serie A, Infront e Warner Bros. Discovery insieme per un’esclusiva co -