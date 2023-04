Leclerc solo settimo in griglia in Australia: «Una Q3 di merda», un pasticcio con Sainz (Di sabato 1 aprile 2023) Charles Leclerc è amareggiato dopo il settimo posto nelle qualifiche del Gp d’Australia. Al termine delle qualifiche il ferrarista si è presentato ai microfoni di Sky: «Avevamo paura che la pioggia arrivasse, quindi abbiamo deciso di spingere subito. Purtroppo c’è mancato troppo per essere davanti, ma dobbiamo vedere con la squadra che cosa è successo con Carlos (Sainz, ndr) nel primo settore in Q3. Era chiaro che dovessi spingere in quel giro, ma Carlos era davanti a me nel primo settore e stava preparando le sue gomme: è un peccato, ma non voglio dire che avremmo fatto necessariamente meglio. Dobbiamo migliorare questo aspetto». Continua Leclerc: «Dovevamo fare di più. Penso di avere una macchina più da gara ma non giustifica il nostro 7° posto. Avevamo di più, e dovevamo fare un lavoro migliore. Se ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 1 aprile 2023) Charlesè amareggiato dopo ilposto nelle qualifiche del Gp d’. Al termine delle qualifiche il ferrarista si è presentato ai microfoni di Sky: «Avevamo paura che la pioggia arrivasse, quindi abbiamo deciso di spingere subito. Purtroppo c’è mancato troppo per essere davanti, ma dobbiamo vedere con la squadra che cosa è successo con Carlos (, ndr) nel primo settore in Q3. Era chiaro che dovessi spingere in quel giro, ma Carlos era davanti a me nel primo settore e stava preparando le sue gomme: è un peccato, ma non voglio dire che avremmo fatto necessariamente meglio. Dobbiamo migliorare questo aspetto». Continua: «Dovevamo fare di più. Penso di avere una macchina più da gara ma non giustifica il nostro 7° posto. Avevamo di più, e dovevamo fare un lavoro migliore. Se ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Leclerc solo settimo in griglia in #Australia: «Una Q3 di merda», un pasticcio con #Sainz «Sainz era davanti a me… - Ale81Just : @ScuderiaFerrari @Carlossainz55 @Charles_Leclerc Forza ragazzi ???? Sappiamo che c'è un grosso lavoro da fare, sappia… - pamelabedinelli : @Charles_Leclerc Non è tutta colpa tua o solo colpa tua nonostante i miglioramenti o ke modifiche la vettura non fa… - LuanaDiFi : Una cosa è certa: in Ferrari è saltato il banco. Mi spiace solo per gli insulti che si prendono i piloti dato che… - c_meesterholic : @Charles_Leclerc Se pensi di poter guidare meglio noi possiamo solo supportarti, ma per noi hai dato già il massimo. Sempre con te capitano. -