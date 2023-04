Leclerc | ' Macchina preparata per la gara | ma questo non giustifica il 7° posto'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... KyoshiroMibu023 : @F1Daviderusso Ok ma niente di che, più che altro leggendo i settori Ferrari la macchina per metterla in seconda fi… - Nick_cannonier : @Swaffle_7 @vi_vi_vi2 Si perché la macchina è un fallimento, non Sainz che ha fatto il massimo e che più di quello… - DavideC32641849 : La prossima volta porto a lavare la macchina #charles , così viene a piovere sicuro! #Formula1 #f1 @Charles_Leclerc… - enricomantuano9 : @F1Daviderusso Non riesco a capacitarmi di come non riescano a rendere la ferrari una macchina competitiva per lecl… - KyoshiroMibu023 : @MarianoFroldi Nessuno poteva aspettare una Ferrari rianimata in 10 giorni, il fatto che Mercedes sia a due decimi… -

... mentre nel Q3ha anticipato l'ultimo tentativo per paura che arrivasse la pioggia: "Non ... Per quanto mi riguarda ho unaun po' più da gara, ma questo non giustifica il 7° posto . C'...Spesso invece ci sono dei piloti che quando vincono è merito loro, quando perdono è colpa della squadra o dellaè molto bravo, è un pilota velocissimo soprattutto sul giro secco. ...Prima sono state mostrate le immagini della, poi la vettura è scesa in pista guidata da Charlese Carlos Sainz per lo shakedown Le foto ufficiali della Ferrari SF - 23 Vai alla ...

F1: Leclerc, in Australia non abbiamo la macchina per vincere Agenzia ANSA

Il monegasco si è assunto la responsabilità di un 7° posto inferiore al potenziale di una SF-23 preparata comunque più per il passo gara che per il giro secco ...Una giornata nera per la Ferrari e in particolare per Charles Leclerc: il monegasco ha chiuso in settima posizione le qualifiche del Gran Premio d’Australia un anno dopo aver ottenuto la pole position ...