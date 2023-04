Leclerc: 'Dovevo spingere in quel giro, ma Sainz era davanti a me' (Di sabato 1 aprile 2023) Deluso del suo settimo posto nelle qualifiche del GP d'Australia, Charles Leclerc ha parlato di un'incomprensione con il team quando si è ritrovato davanti Sainz nell'ultimo tentativo del giro veloce ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 1 aprile 2023) Deluso del suo settimo posto nelle qualifiche del GP d'Australia, Charlesha parlato di un'incomprensione con il team quando si è ritrovatonell'ultimo tentativo delveloce ...

