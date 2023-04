Le strappano la borsetta e cade | giovane ferita durante una rapina

Leggi su anteprima24

(Di sabato 1 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUnadi 18 anni è rimastaieri sera a Napoli in via Carlo De Marco, nel quartiere Stella,ndo sul selciato dopo aver subito il furto della. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. Secondo una prima ricostruzione la vittima, mentre stava rincasando, è stata circondata da quattro persone non meglio identificate a bordo di scooter che le avrebbero strappato laper poi fuggire. La ragazza,ndo sull’asfalto, ha riportato ferite alla testa e a un braccio. Il personale del 118 ha trasferito la vittima nel pronto soccorso dell’ospedale del Mare. La 18enne è stata dimessa con una diagnosi di sette giorni per “trauma cranico non commotivo con ferite escoriate al cuoio capelluto”. Indagini ...