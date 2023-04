(Di sabato 1 aprile 2023) La presenza di alunni affetti da(cosa ancora molto frequente in modo particolare nel ciclo di base) ci riporta ad affrontare il tema facendo leva sul corredo normativo di cui dispone la legislazione scolastica e non solo quella, trattandosi di un tema, questo, connessosalute e all’igiene. La Circolare n° 4 del 13 marzo 1998 del ministero della Salute relativa anche (e non solo naturalmente) ai casi dia scuola recita che “Restrizione della frequenza scolastica fino all’avvio di idoneo trattamento, certificato dal Medico Curante”. Per idoneo trattamento possiamo ribadire che si intenda la rimozione manuale di tutte le lendini (uova di pidocchio) oltre all’uso di uno shampoo antiparassitario. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Le procedure da attuare in caso di pediculosi. Si allega modello di segnalazione da inoltrare alla famiglia - ErmannoKilgore : RT @DavideR46325615: Mariolina Castellone: 'Siamo molto preoccupati di perdere il PNRR. Questo Governo, con un ennesimo decreto, cambia di… - titina49 : RT @DavideR46325615: Mariolina Castellone: 'Siamo molto preoccupati di perdere il PNRR. Questo Governo, con un ennesimo decreto, cambia di… - mizio51 : RT @DavideR46325615: Mariolina Castellone: 'Siamo molto preoccupati di perdere il PNRR. Questo Governo, con un ennesimo decreto, cambia di… - antobgl : RT @DavideR46325615: Mariolina Castellone: 'Siamo molto preoccupati di perdere il PNRR. Questo Governo, con un ennesimo decreto, cambia di… -

È quindi indispensabile garantirecerte e ricorrenti per il reclutamento del personale ... In questo contesto si inseriscono anche le azioni daa favore dell'autorevolezza della figura ...... concreta e produttiva che il presidente Marco Marsilio è stato in grado disin dall'inizio ... sono state bandite il 152 per cento diin più in un anno rispetto alla media annua della ...... Oscar De Pellegrin - , chiediamo al Governo una proroga, semplificazioni nellee la ... "Peri progetti del Pnrr servono tante componenti " aggiunge il primo cittadino - : servono ...