Le polemiche pretestuose che "rianimano" la sinistra: polveroni per scordare le sconfitte (Di sabato 1 aprile 2023) Una litania stonata, lenta e noiosa. Diventata, nel corso degli ultimi anni, l'unico collante che ha tenuto insieme la rive gauche della politica italiana. Il pericolo del ritorno del fascismo, il mito della resistenza e dei partigiani sono un leitmotiv tirato fuori, a cadenza settimanale, dalla sinistra nostrana. Ieri sono state le parole del Presidente del Senato, Ignazio La Russa, ad innescare la miccia. «Via Rasella è stata una pagina tutt'altro che nobile della resistenza, quelli uccisi furono una banda musicale di semi-pensionati e non nazisti delle SS, sapendo benissimo il rischio di rappresaglia su cittadini romani, antifascisti e non». Apriti cielo. Anche la qualunque ha voluto commentare, criticare e chiedere le dimissioni dell'esponente di Fratelli d'Italia. Non si tratta, sia ben chiaro, di un caso isolato. Era da poco iniziato il mese di febbraio quando, ...

