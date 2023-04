Le pagelle di Inter-Fiorentina 0-1 | la decide Bonaventura

Leggi su 11contro11

(Di sabato 1 aprile 2023) Di seguito riportiamo ledella sfida tra, secondo anticipo del 28° turno del campionato di Serie A. Una sfida che ha visto il successo dei viola per 0-1, grazie alla rete di Giacomo. Nerazzurri che cadono nuovamente: terza sconfitta consecutiva, decima in totale in un campionato che si fa sempre più difficile.: lePrima di dare un’occhiata alledei protagonisti di, ecco il giudizio dell’arbitro dell’incontro, il signor Maresca. Arbitro: Maresca 6 – Gestisce bene una gara ad altissima intensità, ben coadiuvato dagli assistenti e anche dal VAR nei pochi episodi potenzialmente degni di nota....