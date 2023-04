Le pagelle di Cremonese-Atalanta 1-3 | Boga decisivo

(Di sabato 1 aprile 2023) Di seguito ledella sfida tra, primo anticipo del 28° turno del campionato di Serie A. Una sfida che ha visto la vittoria degli uomini di Gasperini, che si impongono allo Zini per 1-3 grazie alle reti di de Roon,e Lookman, dopo il momentaneo pareggio di Ciofani su rigore a inizio ripresa.: lePrima di entrare nel merito dei giudizi sui giocatori di, diamo una valutazione della direzione di gara dell’arbitro dell’incontro, il signor Marinelli della sezione di Tivoli. Arbitro: Marinelli 6,5 – Molto bene nella conduzione generale della gara; ottima la gestione dei cartellini, vede bene sul rigore netto a favore ...

Commenta per primo- Atalanta 1 - 3 Carnesecchi 6 : Primo tempo da spettatore, non può niente sul gol di De Roon. A inizio ripresa è bravissimo a negare a Lookman la rete del raddoppio, ma poi subisce senza ...Toloi 5 : È più nervoso del solito e soffre tantissimo Ciofani: nel primo tempo lo atterra malamente e lo provoca, nel secondo respinge con la mano un suo tiro e regala il rigore alla. ...Ledi- Atalanta 1 - 3 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match della ventottesima giornata di Serie A 2022/2023. Successo fondamentale per i nerazzurri nel derby lombardo ...

Cremona, 1 aprile 2023 – Nell’Atalanta che vince 3-1 il derby a Cremona i migliori sono Boga e De Roon. Male Muriel nel primo tempo Musso 6 Giornata relativamente tranquilla per lui, ma nel primo tem ...Tris dell'Atalanta nel derby lombardo contro la Cremonese. De Roon, Lookman e Boga gli autori della vittoria. Le pagelle orobiche.