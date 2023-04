Le nuove collezioni Spring Summer ‘23 di Nice Footwear (Di sabato 1 aprile 2023) Nice Footwear presenta le nuove collezioni calzature Spring – Summer 2023 dei brand G-Star RAW, Avirex, Ellesse, Kronos e Lyle&Scott. La linea SS23 di G-Star RAW si ispira all’archivio del marchio, il più grande di abbigliamento in Europa, che negli anni ha raccolto oltre 35mila oggetti da collezione, unici e di grande ispirazione. Le calzature sono realizzate con design funzionali e accattivanti, volumi importanti, materiali ricercati e di alta qualità. La palette colori è composta da tonalità calde e vitali, svariati monochrome e modelli con contrasti poco netti. Per la linea donna si distingue Kafey, uno dei modelli di punta del marchio: stivaletto alto in stile college, con una comoda suola platform, elegante e raffinato in nabuck, proposto anche nella versione di tendenza ... Leggi su lopinionista (Di sabato 1 aprile 2023)presenta lecalzature2023 dei brand G-Star RAW, Avirex, Ellesse, Kronos e Lyle&Scott. La linea SS23 di G-Star RAW si ispira all’archivio del marchio, il più grande di abbigliamento in Europa, che negli anni ha raccolto oltre 35mila oggetti da collezione, unici e di grande ispirazione. Le calzature sono realizzate con design funzionali e accattivanti, volumi importanti, materiali ricercati e di alta qualità. La palette colori è composta da tonalità calde e vitali, svariati monochrome e modelli con contrasti poco netti. Per la linea donna si distingue Kafey, uno dei modelli di punta del marchio: stivaletto alto in stile college, con una comoda suola platform, elegante e raffinato in nabuck, proposto anche nella versione di tendenza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PantyhoseLibr : Scopri le nostre nuove collezioni: colori pastello e texture primaverili incontrano le tonalità brillanti delle ser… - gioiarandom : - non lancereste nuove collezioni a raffica, spesso con gli stessi prodotti di sempre in una confezione diversa. MA… - czaziende : Ti aspettiamo da Kids Fashion, in corso Umberto I, 163/165 a Soverato con le nuove strepitose collezioni Spring/Sum… - 18Karati : Dal 1986 il brand vicentino #Misis Gioielli propone nuove collezioni sempre ispirate alla natura. Scopri di più su… - TheAttitudeMag : A mettere firma e volto sulle nuove ed originali collezioni per la stagione estiva è Michael Kors. La parola chiave… -

Arriva Orticola 2023, rifioriamo ... officinali e alimurgiche con collezioni di Origanum, Thymus, Salvia e Mentha. L'Azienda Agricola ... l'ibridazione di nuove rose come la 'Perugino' ottenuta quest'anno per celebrare il 500simo della ... One to one with Carlo Orsi ... ma ho trovato giusto fare una piccola celebrazione ed esporre opere uniche da collezioni private. ... La mostra di Antonio Canova ha suscitato un grande interesse da parte delle nuove generazioni. È ... Sabato Shopping: i consigli del 1 aprile Se da un lato quindi guardiamo alle proposte di abbigliamento delle nuove collezioni Primavera - Estate di marchi noti ed emergenti, dall'altro non possiamo non farci tentare dagli accessori , il ... ... officinali e alimurgiche condi Origanum, Thymus, Salvia e Mentha. L'Azienda Agricola ... l'ibridazione dirose come la 'Perugino' ottenuta quest'anno per celebrare il 500simo della ...... ma ho trovato giusto fare una piccola celebrazione ed esporre opere uniche daprivate. ... La mostra di Antonio Canova ha suscitato un grande interesse da parte dellegenerazioni. È ...Se da un lato quindi guardiamo alle proposte di abbigliamento dellePrimavera - Estate di marchi noti ed emergenti, dall'altro non possiamo non farci tentare dagli accessori , il ... Sabato Shopping: i consigli del 1 aprile Vanity Fair Italia Moda, oltre la collana: il nuovo accessorio che fa impazzire le donne Non sarà più una collana ad andare di moda intorno al collo delle donne: ecco la nuova proposta che sta già facendo impazzire tutte. Dior sfila a Mumbai, è il trionfo dei ricami artigianali Sfilata nella magica atmosfera del sito storico The Gateway of India, a Mumbai, per la nuova collezione Dior Autunno 2023, disegnata da Maria Grazia Chiuri, e realizzata con le ricamatrici della Chana ... Non sarà più una collana ad andare di moda intorno al collo delle donne: ecco la nuova proposta che sta già facendo impazzire tutte.Sfilata nella magica atmosfera del sito storico The Gateway of India, a Mumbai, per la nuova collezione Dior Autunno 2023, disegnata da Maria Grazia Chiuri, e realizzata con le ricamatrici della Chana ...