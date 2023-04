“Le Iene presentano: Inside”, le anticipazioni di domenica 2 aprile (Di sabato 1 aprile 2023) “Le Iene presentano: Inside”, le anticipazioni di domenica 2 aprile Domani, domenica 2 aprile, in prime-time su Italia1, il tema del quarto appuntamento stagionale con “Le Iene presentano: Inside” è “Scommettiamo che Rosa e Olindo sono innocenti?”, l’inchiesta di Antonino Monteleone e Francesco Priano interamente dedicata alla Strage di Erba, l’omicidio multiplo commesso nella cittadina in provincia di Como l’11 dicembre del 2006. Monteleone torna a parlare – con elementi nuovi e mai emersi fino a oggi – di un caso che ha lasciato un segno indelebile nell’immagine degli italiani, definito come la più atroce impresa criminale nella storia della Repubblica, un caso complesso che si è consumato in poco ... Leggi su 361magazine (Di sabato 1 aprile 2023) “Le”, lediDomani,, in prime-time su Italia1, il tema del quarto appuntamento stagionale con “Le” è “Scommettiamo che Rosa e Olindo sono innocenti?”, l’inchiesta di Antonino Monteleone e Francesco Priano interamente dedicata alla Strage di Erba, l’omicidio multiplo commesso nella cittadina in provincia di Como l’11 dicembre del 2006. Monteleone torna a parlare – con elementi nuovi e mai emersi fino a oggi – di un caso che ha lasciato un segno indelebile nell’immagine degli italiani, definito come la più atroce impresa criminale nella storia della Repubblica, un caso complesso che si è consumato in poco ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcolarieti : RT @redazioneiene: È possibile che Rosa Bazzi e Olindo Romano, condannati per la strage di Erba del 2006, stiano scontando l’ergastolo da i… - AgenziaOpinione : MEDIASET – ITALIA 1: ” “LE IENE PRESENTANO: INSIDE”: « SCOMMETTIAMO CHE ROSA E OLINDO SONO INNOCENTI? DOMENICA 2 AP… - MJDItaly : RT @redazioneiene: È possibile che Rosa Bazzi e Olindo Romano, condannati per la strage di Erba del 2006, stiano scontando l’ergastolo da i… - avespartacus : RT @redazioneiene: È possibile che Rosa Bazzi e Olindo Romano, condannati per la strage di Erba del 2006, stiano scontando l’ergastolo da i… - a_monteleone : RT @redazioneiene: È possibile che Rosa Bazzi e Olindo Romano, condannati per la strage di Erba del 2006, stiano scontando l’ergastolo da i… -