Vai agli ultimi Twett sull'argomento... aboutjklub : Oggi compie 47 anni '#Jaki' #JohnElkann, Proprietario tramite la EXOR N. V. della @juventusfc. Con la @juventusfc h… - maestrodistrada : Economia e credibilita’ italiane sprofondano nella ??; il carovita aumenta; l’erogazione della 3^rata del #PNRR e’… - moggifake : @Giura_Lucato_ Sono d’accordo. Infatti toglierei sia a Inter che juve tutte le vittorie italiane tra il 1994 e il 2006. - giovannipelazzo : 11 vittorie di fila per [10] Elena Rybakina ????, che batte anche Elise Mertens ???? e vola ai quarti di finale del… - almost_bill : @claudioguerrini @Marconepope71 Io sono Juventino, il mio problema sono i mille scudetti e le poche vittorie europe… -

Sono 8 le volte che un tennista italiano ha battuto il numero 1 del mondo in carica nella storia del ranking computerizzato dell'Atp. L'unico a riuscirci due volte è stato Adriano Panatta, una volta a ...... di un gran numero di scienziati, del Vaticano e di una serie di città, tra cui le... Dopo leambientaliste nelle cause intentate in Olanda, Francia, Germania (dove è stata cambiata l'...Se non basta c'è la voce di Alice, per anni al fianco del musicista catanese traal ... Ramazzotti Appena diventato nonno Ramazzotti festeggia con le tappedel suo World Tour che è un ...

Le 8 vittorie italiane sul n° 1 Atp. Prima di Sinner era toccato a Sonego SuperTennis

Sono 8 le volte che un tennista italiano ha battuto il numero 1 del mondo in carica nella storia del ranking computerizzato dell'Atp. L'unico ...La squadra di Vincenzo Italiano batte l'Inter per 1-0. Per i viola questa è la quinta vittoria di fila in Serie A e l'ottava in tutte le competizioni.